В Ершове автомобиль сбил мальчика на велосипеде
В Ершове Саратовской области сегодня, 10 мая, автомобиль сбил ребенка на велосипеде.
- В 11:35 напротив дома №152 по улице Ворошилова 44-летний водитель ВАЗ-2103 наехал на десятилетнего велосипедиста, — сообщили «КП-Саратов» в региональной ГИБДД.
Мальчика доставили в больницу, где ему назначили лечение на дому.
Напомним, Ершовский район закрыт на карантин. Запрещен въезд и выезд, отменены массовые и досуговые мероприятия, проводится дезинфекция, детям запретили посещать школы, кружки.
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ИСТОЧНИК KP.RU