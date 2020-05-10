В Ершове автомобиль сбил мальчика на велосипеде

10 Май 2020 2020-05-10T15:25:34+03:00

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В Ершове Саратовской области сегодня, 10 мая, автомобиль сбил ребенка на велосипеде.

- В 11:35 напротив дома №152 по улице Ворошилова 44-летний водитель ВАЗ-2103 наехал на десятилетнего велосипедиста, — сообщили «КП-Саратов» в региональной ГИБДД.

Мальчика доставили в больницу, где ему назначили лечение на дому.

Напомним, Ершовский район закрыт на карантин. Запрещен въезд и выезд, отменены массовые и досуговые мероприятия, проводится дезинфекция, детям запретили посещать школы, кружки.

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ИСТОЧНИК KP.RU