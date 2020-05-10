В четырех районах Саратовской области нашли зараженных бешенством животных

10 Май 2020 2020-05-10T14:13:22+03:00

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В Саратовской области во время праздников с 1 по 5 мая выявлено четверо зараженных бешенством животных.

Как сообщает региональное Управление ветеринарии, заболевание выявлено в Турковском, Лысогорском, Екатериновском и Саратовском районах. Бешенством заболели две собаки, у которых были владельцы, лиса и косуля.

Ветврачи купировали очаги и предотвратили вынос инфекции.

Также отмечается, что с 9 по 11 мая областная ветеринарная служба продолжает свою работу. Специалисты наблюдают за ситуацией с различными заболеваниями.

На номера горячей линии можно сообщить о случаях массового заболевания или внезапного падежа животных.

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ИСТОЧНИК KP.RU