В четырех районах Саратовской области нашли зараженных бешенством животных
В Саратовской области во время праздников с 1 по 5 мая выявлено четверо зараженных бешенством животных.
Как сообщает региональное Управление ветеринарии, заболевание выявлено в Турковском, Лысогорском, Екатериновском и Саратовском районах. Бешенством заболели две собаки, у которых были владельцы, лиса и косуля.
Ветврачи купировали очаги и предотвратили вынос инфекции.
Также отмечается, что с 9 по 11 мая областная ветеринарная служба продолжает свою работу. Специалисты наблюдают за ситуацией с различными заболеваниями.
На номера горячей линии можно сообщить о случаях массового заболевания или внезапного падежа животных.
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ИСТОЧНИК KP.RU