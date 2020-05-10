2020-05-10T13:56:12+03:00
Коронавирус Covid-19

Поезда перестали останавливаться в Красном Куте из-за коронавируса

Изменилось расписание некоторых поездов
Ольга Симонова
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В закрытом на карантин Красном Куте с сегодняшнего дня, 10 мая, временно перестали останавливаться поезда.

- Посадка и высадка пассажиров будет осуществляться на ближайшей к Красному Куту станции Урбах, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе ПривЖД.

Такие меры пришлось принять в соответствии с предписанием Роспотребнадзора на фоне неблагоприятной эпидемиологической обстановки. Напомним, Краснокутский район закрыт для въезда и выезда из-за коронавируса.

В связи с этим изменилось расписание некоторых поездов:

- № 6518 Саратов-1 — Урбах отправлением со станции Саратов-1 по пятницам и воскресеньям в 16:40, прибытием на станцию Урбах (вместо станции Красный Кут) в 18:23;

- № 6520 Урбах — Александров Гай отправлением со станции Урбах (вместо станции Красный Кут) по пятницам и воскресеньям в 18:34, прибытием на станцию Александров Гай в 21:53;

- № 6519 Александров Гай — Урбах отправлением со станции Александров Гай по субботам и понедельникам в 03:12, прибытием на станцию Урбах (вместо станции Красный Кут) в 06:32;

- № 6517 Урбах — Саратов-1 отправлением со станции Урбах (вместо станции Красный Кут) по субботам и понедельникам в 06:42, прибытием на станцию Саратов-1 в 08:21.

В ПривЖД принесли свои извинения за возможные неудобства.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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