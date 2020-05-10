В Энгельсе из воды достали утопленника
Предполагается, что мужчина утонул накануне
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У станции Сазанка в Энгельсе из воды извлекли тело мужчины.
Специалисты облспаса выехали на место по обращению УМВД. Предполагается, что гражданин утонул накануне. Его личность устанавливается, сообщает «ЧП Саратов».
Обстоятельства выясняются.
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ИСТОЧНИК KP.RU