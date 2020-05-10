Грузовой поезд в Саратове насмерть сбил женщину

10 Май 2020 2020-05-10T13:03:50+03:00

На месте также работали следователи

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В Саратове сегодня, 10 мая, грузовой поезд насмерть сбил 59-летнюю женщину.

Трагедия произошла на улице Шехурдина.

Прибывшие медики Центра медицины катастроф констатировали смерть женщины, сообщает «ЧП-Саратов».

На месте также работали следователи.

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ИСТОЧНИК KP.RU