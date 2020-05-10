На доплаты работающим с коронавирусными больными медикам в Саратове выделено более 20 млн рублей
Правительство РФ решило предоставить Саратовской области более 20 млн рублей на доплаты медикам, помогающим больным с коронавирусом.
Всего на распределение иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета субъектам РФ на осуществление выплат за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медпомощи тем, у кого выявлен коронавирус, выделено свыше 926 млн рублей.
Из этих средств Саратовская область получит 20,6 млн рублей.
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Распоряжение правительства подписал и. о. председателя правительства Российской Федерации Андрей Белоусов.
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ИСТОЧНИК KP.RU