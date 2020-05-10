Леонид Сметанников на федеральном ТВ рассказал об истории песни «День Победы»
Народный артист СССР, профессор Саратовской консерватории Леонид Сметанников в эфире Первого канала рассказал об истории песни «День Победы».
Сюжет вышел вчера, 9 мая. В нем рассказывается, как создавали песню композитор Владимир Харитонов и поэт Давид Тухманов.
Самым первым исполнителем песни «День Победы» стал Леонид Сметанников. Он спел ее на «Голубом огоньке» в 1975 году.
Как сообщается в сюжете тележурналистов, и прославленные герои войны в студии и у экранов — летчики и танкисты, генералы и рядовые — сразу же сочли песню своей.
- Подходили, пожимали руку: Какая песня! Восторги были. Вот эти слова, они говорят, для нас — все! И «Здравствуй, мама! Возвратились мы не все...» — для них это слова были понятные и простые, — рассказывает народный артист СССР Леонид Сметанников.
Между тем в сюжете рассказывается, что именно эти якобы не слишком героические слова не понравились худсовету. Музыка их тоже не удовлетворила, она напоминала танго. Однако композитор и поэт отказались менять что-либо в песне. В итоге она получила всенародную любовь и признание.
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ИСТОЧНИК KP.RU