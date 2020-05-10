2020-05-10T11:24:08+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 10 мая 2020: федеральный штаб подтвердил данные по региону

Всего в России за сутки COVID-19 заболели 11 012 человек
Ольга Симонова
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Сегодня, 10 мая, федеральный штаб подтвердил 69 новых заболевших в Саратовской области.

Таким образом, общее количество зараженных в регионе составило 1 076 человек.

Всего в России за сутки COVID-19 заболели 11 012 человек, скончались 88, выздоровели — 2 390.

За весь период в РФ выявлено более 209 тыс. случаев заражения коронавирусом, из которых умерли 1 915 человек, а вылечились — свыше 34 тыс.

География распространения коронавируса в Саратовской области

География распространения коронавируса в Саратовской области

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ИСТОЧНИК KP.RU

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