В Саратове ищут родственников 70-летней Раисы Степановой

10 Май 2020 2020-05-10T10:23:38+03:00

Пенсионерка с марта лежит в больнице

Изменить размер текста: A A

Волонтеры отряда «Лиза Алерт» разыскивают родственников 70-летней Раисы Степановой.

Как сообщили в группе добровольцев в соцсети «ВКонтакте», женщина находится в больнице с 20 марта 2020 года.

Если вы знаете родственников пенсионерки, позвоните по номеру: 8-800-700-54-52 или 112.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU