В Саратове ищут родственников 70-летней Раисы Степановой
Пенсионерка с марта лежит в больнице
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Волонтеры отряда «Лиза Алерт» разыскивают родственников 70-летней Раисы Степановой.
Как сообщили в группе добровольцев в соцсети «ВКонтакте», женщина находится в больнице с 20 марта 2020 года.
Если вы знаете родственников пенсионерки, позвоните по номеру: 8-800-700-54-52 или 112.
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ИСТОЧНИК KP.RU