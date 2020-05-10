2020-05-10T10:11:32+03:00
Происшествия

Утечка персональных данных заставила уборщицу из Саратова перевести мошенникам почти 300 тыс. рублей

Полиция Саратова просит горожан быть бдительными при общении с незнакомцами
Ольга Симонова
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Во Фрунзенском районе Саратова возбуждено дело о мошенничестве. На уловки аферистов попалась 63-летняя женщина, работающая уборщицей.

- В отдел полиции обратилась женщина. Она рассказала, что в выходной ей позвонила неизвестная, представилась сотрудницей банка и поведала об утечке персональных данных. Из-за этого сбережения гражданки якобы могли украсть злоумышленники, — сообщили «КП-Саратов» в УМВД города.

Чтобы «спасти деньги», аферистка переключила потерпевшую на своего «коллегу», который собирался решить этот вопрос. Мужчина направил женщину к банкомату, чтобы та сняла все свои средства и перевела их на указанные им номера телефонов. Доверчивая горожанка сделала 20 переводов на общую сумму 295 тыс. рублей.

УМВД России по Саратову просит горожан быть бдительными при общении с незнакомцами, не совершать никаких действий в банкоматах по их указанию и не переводить деньги на другие банковские счета и незнакомые телефонные номера.

Если мошенничество все же произошло — сообщите по номеру телефона 02, 102 — с мобильного.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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