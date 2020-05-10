Молодогвардейцы организовали праздничные акции в честь 75-й годовщины Великой Победы

10 Май 2020 2020-05-10T09:39:19+03:00

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9 мая, в день празднования окончания Великой Отечественной войны команда Саратовского регионального отделения «Молодой Гвардии» провела праздничную акцию «Концерт с балкона» по адресу: улица им. Е. И. Пугачёва, 51. В рамках нее жильцы многоквартирных домов могли услышать знаменитые песни военных лет. Кроме праздничного концерта с одного из балконов дома была спущена Георгиевская лента — один из символов Великой Победы.

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Также по адресу: улица им. Блинова Ф.А. 2-й проезд, 6 состоялся показ видео- и фотохроники военных лет. Жители дома смогли увидеть портреты участников и ветеранов Великой Отечественной войны, чьи родственники проживают в этом доме. После чего был организован показ хроники первого парада Победы 1945 года.

- Даже в тех условиях, с которыми мы столкнулись в этом году, мы помним о героических подвигах наших предков и будем продолжать помнить об этом всегда. Страшно даже представить, что пережили те, чьи имена мы чествуем сегодня, поэтому мы должны при любых условиях нести нашу память сквозь поколения, — прокомментировал руководитель Саратовского регионального отделения «Молодой Гвардии» Андрей Капитонов.

Руководитель Саратовского регионального отделения «Молодой Гвардии» Андрей Капитонов

Подчеркнем, что все участники акции соблюдали необходимые требования для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

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ИСТОЧНИК KP.RU