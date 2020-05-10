2020-05-10T09:39:19+03:00
75 лет Великой Победы

Молодогвардейцы организовали праздничные акции в честь 75-й годовщины Великой Победы

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Молодогвардейцы организовали праздничные акции в честь 75-й годовщины Великой ПобедыМолодогвардейцы организовали праздничные акции в честь 75-й годовщины Великой Победы
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9 мая, в день празднования окончания Великой Отечественной войны команда Саратовского регионального отделения «Молодой Гвардии» провела праздничную акцию «Концерт с балкона» по адресу: улица им. Е. И. Пугачёва, 51. В рамках нее жильцы многоквартирных домов могли услышать знаменитые песни военных лет. Кроме праздничного концерта с одного из балконов дома была спущена Георгиевская лента — один из символов Великой Победы.

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Также по адресу: улица им. Блинова Ф.А. 2-й проезд, 6 состоялся показ видео- и фотохроники военных лет. Жители дома смогли увидеть портреты участников и ветеранов Великой Отечественной войны, чьи родственники проживают в этом доме. После чего был организован показ хроники первого парада Победы 1945 года.

- Даже в тех условиях, с которыми мы столкнулись в этом году, мы помним о героических подвигах наших предков и будем продолжать помнить об этом всегда. Страшно даже представить, что пережили те, чьи имена мы чествуем сегодня, поэтому мы должны при любых условиях нести нашу память сквозь поколения, — прокомментировал руководитель Саратовского регионального отделения «Молодой Гвардии» Андрей Капитонов.

Руководитель Саратовского регионального отделения «Молодой Гвардии» Андрей Капитонов

Руководитель Саратовского регионального отделения «Молодой Гвардии» Андрей Капитонов

Подчеркнем, что все участники акции соблюдали необходимые требования для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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