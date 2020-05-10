Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 10 мая 2020 года: еще 69 случаев

10 Май 2020 2020-05-10T09:06:33+03:00

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В Саратовской области сегодня утром, 10 мая, стало известно о 69 новых заболевших коронавирусом.

Как сообщили в оперативном штабе региона, таким образом, количество зараженных составило 1 076 человек.

Новые случаи распределились по области так:

Саратов — 14,

Вольский район — 6,

Пугачевский – 6,

Энгельсский – 5,

Марксовский - 5,

Дергачевский – 5,

Ершовский – 4,

Аткарский – 4,

Краснокутский район – 3,

Хвалынский - 3,

Новоузенский — 2,

Советский — 2,

Новобурасский — 2,

Базарно-Карабулакский — 2,

Ртищевский — 1,

Озинский — 1,

Федоровский — 1,

Калининский — 1,

Аркадакский — 1,

Красноармейский — 1.

География распространения коронавируса в Саратовской области

Среди заболевших 28 — с внебольничной пневмонией, контактных — 26, двое прибыли с других территорий с признаками ОРВИ, с неустановленным источником заражения — 13 человек.

По возрастам зараженные распределились так:

- дети до 14 лет — 4 человека;

- 15-17 лет — 1 человек;

- 20-29 лет — 5 человек;

- 30-49 лет — 25 человек;

- 50-59 лет — 22 человека;

- старше 65 — 12 человек.

Всех пациентов наблюдают врачи. Круг тех, с кем они контактировали, определили.

В оперштабе Саратовской области также отметили, что всего от коронавируса в регионе выздоровело 234 человека, за сутки — один.

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ИСТОЧНИК KP.RU