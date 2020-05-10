Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 10 мая 2020 года: еще 69 случаев
В Саратовской области сегодня утром, 10 мая, стало известно о 69 новых заболевших коронавирусом.
Как сообщили в оперативном штабе региона, таким образом, количество зараженных составило 1 076 человек.
Новые случаи распределились по области так:
Саратов — 14,
Вольский район — 6,
Пугачевский – 6,
Энгельсский – 5,
Марксовский - 5,
Дергачевский – 5,
Ершовский – 4,
Аткарский – 4,
Краснокутский район – 3,
Хвалынский - 3,
Новоузенский — 2,
Советский — 2,
Новобурасский — 2,
Базарно-Карабулакский — 2,
Ртищевский — 1,
Озинский — 1,
Федоровский — 1,
Калининский — 1,
Аркадакский — 1,
Красноармейский — 1.
География распространения коронавируса в Саратовской области
Среди заболевших 28 — с внебольничной пневмонией, контактных — 26, двое прибыли с других территорий с признаками ОРВИ, с неустановленным источником заражения — 13 человек.
По возрастам зараженные распределились так:
- дети до 14 лет — 4 человека;
- 15-17 лет — 1 человек;
- 20-29 лет — 5 человек;
- 30-49 лет — 25 человек;
- 50-59 лет — 22 человека;
- старше 65 — 12 человек.
Всех пациентов наблюдают врачи. Круг тех, с кем они контактировали, определили.
В оперштабе Саратовской области также отметили, что всего от коронавируса в регионе выздоровело 234 человека, за сутки — один.
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ИСТОЧНИК KP.RU