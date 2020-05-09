В Саратовской области ищут 82-летнюю Тамару Минину
В Саратовской области ищут 82-летнюю Тамару Минину, которая пропала в поселке Городще Волгоградской области 25 апреля.
Об этом «КП-Саратов» рассказали волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».
Приметы пенсионерки: рост 160 см, худощавое телосложение, темно-русые волосы с проседью, карие глаза.
Она была одета в голубой халат из синтепона с накладными карманами, зеленый байковый халат, обута в красные тапки на белой подошве.
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ИСТОЧНИК KP.RU