9 Май 2020 2020-05-09T21:16:59+03:00

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В Саратовской области ищут 82-летнюю Тамару Минину, которая пропала в поселке Городще Волгоградской области 25 апреля.

Об этом «КП-Саратов» рассказали волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».

Приметы пенсионерки: рост 160 см, худощавое телосложение, темно-русые волосы с проседью, карие глаза.

Она была одета в голубой халат из синтепона с накладными карманами, зеленый байковый халат, обута в красные тапки на белой подошве.

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ИСТОЧНИК KP.RU