День Победы в Саратове 9 мая 2020: Праздничный салют, онлайн-трансляция
Начало в 22:00 по саратовскому времени
Салют в День Победы 9 мая 2020 в Саратове
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Сегодня в 22.00 по местному времени в Саратове состоится праздничный салют. Он пройдет не на Театральной площади, как планировалось изначально, а в Парке Победы, на Соколовой горе.
Решение о переносе было и принято из-за соображений максимальной видимости салюта с разных концов города и безопасности людей в случае скопления зрителей. В регионе продолжает действовать масочный режим и режим самоизоляции.
Посмотреть его можно на этой странице, начало трансляции в 22.00.
Трансляция завершена.
Салют на День Победы в Саратове.
ИСТОЧНИК KP.RU