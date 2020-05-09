2020-05-09T21:28:49+03:00
Общество

День Победы в Саратове 9 мая 2020: Праздничный салют, онлайн-трансляция

Начало в 22:00 по саратовскому времени
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Салют в День Победы 9 мая 2020 в СаратовеСалют в День Победы 9 мая 2020 в Саратове
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Сегодня в 22.00 по местному времени в Саратове состоится праздничный салют. Он пройдет не на Театральной площади, как планировалось изначально, а в Парке Победы, на Соколовой горе.

Решение о переносе было и принято из-за соображений максимальной видимости салюта с разных концов города и безопасности людей в случае скопления зрителей. В регионе продолжает действовать масочный режим и режим самоизоляции.

Посмотреть его можно на этой странице, начало трансляции в 22.00.

Трансляция завершена.

Салют на День Победы в Саратове.

ИСТОЧНИК KP.RU

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