В Саратове Nissan влетел в КамАЗ: пострадали двое

9 Май 2020 2020-05-09T19:39:20+03:00

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Сегодня, 9 мая, на Шелковичной улице в Саратове произошло ДТП.

По информации портала «ЧП Саратов», по предварительным данным водитель Nissan потерял управление и выехал под КамАЗ.

Прибывшие врачи скорой помощи оказали двум пострадавшим из легковушки помощь на месте. От госпитализации граждане отказались.

На месте работали сотрудники Облспаса, дорожные инспекторы.

Обстоятельства выясняются.

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ИСТОЧНИК KP.RU