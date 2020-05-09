В Саратове Nissan влетел в КамАЗ: пострадали двое
Сегодня, 9 мая, на Шелковичной улице в Саратове произошло ДТП.
По информации портала «ЧП Саратов», по предварительным данным водитель Nissan потерял управление и выехал под КамАЗ.
Прибывшие врачи скорой помощи оказали двум пострадавшим из легковушки помощь на месте. От госпитализации граждане отказались.
На месте работали сотрудники Облспаса, дорожные инспекторы.
Обстоятельства выясняются.
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ИСТОЧНИК KP.RU