Вячеслав Володин в День Победы возложил цветы к могиле неизвестного солдата

9 Май 2020 2020-05-09T17:13:23+03:00

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Сегодня, 9 мая, в день 75-летия Победы, председатель Госдумы Вячеслав Володин возложил цветы к могиле неизвестного солдата в Смоленской области.

Раньше здесь находилась деревня «Колесница» Сычевского района. Теперь здесь братская могила советских воинов и партизан, погибших в боях с немецко-фашистскими захватчиками в 1943 году, захоронено 860 человек, из которых 808 — неизвестные солдаты.

Информация об этом появилась в паблике сторонников председателя Госдумы Вячеслава Володина в соцсети Instagram.

- Дорогие друзья, с праздником, с Великой Победой! Сегодня для нас особенный день. Это день, когда мы вспоминаем тех, кто не вернулся с войны, день, когда мы радуемся Победе, день, когда мы чтим тех, кто сделал все для того, чтобы защитить нашу страну, свои семьи от фашистских захватчиков. Давайте сделаем все для того, чтобы пронести эту память на годы, на поколения, передать ее нашим детям, внукам, с тем чтобы память жила. А если будет жить память о тех, кто погиб, значит они всегда с нами вместе. С праздником вас, с Днем Победы! — сказал Вячеслав Володин.

Председатель Госдумы более десяти лет занимается сохранением исторической памяти в Смоленской области — восстановлением воинских захоронений и мемориалов.

В Саратовской облсти при его поддержке были отреставрированы и созданы заново памятники и мемориальные комплексы Героям войны: в Энгельсе — Марине Расковой, в Тепловке Вольского района — Виктору Талалихину, в Петровске — Ивану Панфилову, в Синодском Воскресенского района — Василию Клочкову.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="800" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/778182" frameborder="0"></iframe> Вячеслав Володин возложил цветы к молиге неизвестного солдата в Смоленской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU