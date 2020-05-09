Российское движение школьников приглашает саратовцев присоединиться к Всероссийской акции «Фонарики Победы»

9 Май 2020 2020-05-09T17:04:26+03:00

Она пройдет в 22:00

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Российское движение школьников приглашает присоединиться к Всероссийской акции «Фонарики Победы».

Она пройдет сегодня, 9 мая, в 22:00 по местному времени в знак памяти и уважения подвигам Героев и участников Великой Отечественной войны.

Жители смогут почувствовать единение даже в тот момент, когда из-за самоизоляции традиционные массовые мероприятия не состоялись.

Для участия нужно выйти на балкон или подойти к окну с зажженными бытовыми фонариками, свечами или фонариками в смартфонах. Фотографии и публикации, посвященные акции, можно разместить в социальных сетях под хэштегами #ФонарикиПобеды #РДШ64 #РДШ #НиктоНеЗабытНичтоНеЗабыто #ВеликаяПобеда

В Саратове активное участие в акции примут жильцы и активисты РДШ дома № 12 на улице Батавина.

За подробной информацией обращайтесь к региональному координатору РДШ Алене Рузановой по телефону: 89020401443.

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ИСТОЧНИК KP.RU