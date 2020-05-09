В столкновении легковушек в Саратове пострадала пенсионерка
Женщину госпитализировали
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Сегодня, 9 мая, на пересечении улиц Соколовой и Вольской столкнулись Lada Priora и Volkswagen Tiguan.
По данным портала «ЧП Саратов», в результате аварии травмы получила 67-летняя пассажира иномарки, ее госпитализировала бригада ЦМК.
Обстоятельства выясняются.
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ИСТОЧНИК KP.RU