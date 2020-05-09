В столкновении легковушек в Саратове пострадала пенсионерка

9 Май 2020 2020-05-09T16:57:01+03:00

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Сегодня, 9 мая, на пересечении улиц Соколовой и Вольской столкнулись Lada Priora и Volkswagen Tiguan.

По данным портала «ЧП Саратов», в результате аварии травмы получила 67-летняя пассажира иномарки, ее госпитализировала бригада ЦМК.

Обстоятельства выясняются.

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ИСТОЧНИК KP.RU