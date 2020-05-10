В воскресенье синоптики обещают саратовцам дождь

10 Май 2020 2020-05-09T16:20:31+03:00

На улице будет туманно

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Сегодня, 10 мая, синоптики обещают саратовцам переменную облачность, утром туман с видимостью от 500 до 1000 м.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном Гидрометцентре, ветер будет дуть с юго-запада и запада со скоростью 5-10 м/с.

Столбик термометра поднимется до +18…+20 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU