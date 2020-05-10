2020-05-09T16:12:41+03:00
Общество

Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 10 мая 2020 года: 1007 случаев

За сутки диагноз подтвердился у 57 человек
Дарья Вострикова
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В Саратовской области зафиксировано более 1 тыс. заражений коронавирусомВ Саратовской области зафиксировано более 1 тыс. заражений коронавирусом
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В Саратовской области общее число зараженных коронавирусом на утро 9 мая составило 1007 человек.

По данным оперативного штаба, прирост за сутки составил 57.

Среди заболевших 10 саратовцев, шесть жителей Краснокутского района, пять из Энгельсского, по четыре из Ершовского и Хвалынского, по три из Аткарского, Марксовского, Питерского, Ровенского, по два из Озинского и Пугачевского районов. По одному случаю зафиксировано в Балаковском, Советском, Петровском, Красноармейском, Перелюбском, Романовском, Новобурасском, Базарно-Карабулакском, Вольском, Аркадакском, Екатериновском, Воскресенском районах.

Трем заболевшим не исполнилось и 14 лет, двум от 20 до 29 лет, пятерым от 30 до 39 лет, 17 от 40 до 49 лет, 15 от 50 до 59 лет, 14 старше 60 лет и один пациент находится в возрасте от 15 до 17 лет.

Карта распространения коронавируса в Саратовской области на 9 мая.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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