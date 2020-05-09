2020-05-09T15:53:54+03:00
Общество

«Бессмертный полк»: пользователи соцсетей продолжают ставшую любимой акцию в онлайн-режиме

В Саратовской области к ней присоединились депутаты и представители «Единой России»
Дарья Вострикова
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Тысячи пользователей социальных сетей присоединились к акции «Бессмертный полк онлайн» и разместили у себя в социальных сетях фотографии своих родственников – участников Великой Отечественной войны. Одним из первых в регионе это сделал, подав пример однопартийцам, секретарь регионального отделения «Единой России», депутат Государственной Думы Николай Панков. К акции присоединились депутат Госдумы Татьяна Касаева, член Генерального совета партии «Единая Россия», депутат областной Думы Иван Дзюбан, секретарь местного отделения «Единой России» Ленинского района Саратова, депутат областной Думы Евгений Ковалев, депутат Балашовского районного Собрания Роман Логинов и другие.

По словам регионального координатора партпроекта «Историческая память», депутата областной Думы Юлии Литневской, которая также стала участником акции, для миллионов людей по всей стране День Победы уже стал неразрывно связан с акцией «Бессмертный полк».

- В этом году, к сожалению, из-за эпидемиологической ситуации мы не сможем пройти в одном строю с портретами наших родственников, принимавших участие в Великой Отечественной войне, но память о них всё равно остается в наших сердцах. Поэтому многие сегодня на один день заменили привычные аватарки на страницах в соцсетях портретами своих Героев, которых уже, к сожалению, нет с нами. А вечером каждый из нас может выйти на балкон или продемонстрировать в окно своей квартиры штандарт, портрет своего родственника, тем самым поддержав ставшую поистине народной акцию, – подчеркнула в своем инстаграм-аккаунте litnevskaya.jm Юлия Литневская.

ИСТОЧНИК KP.RU

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