2020-05-09T15:50:13+03:00
Общество

Без воды остались четыре улицы в Заводском районе Саратова

Водоснабжение обещают вернуть к 20:00
Дарья Вострикова
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Сегодня, 9 мая, без воды остались жильцы улицы Пономарева, 1-го, 2-го, 3-го Кавказских тупиков в Заводском районе Саратова.

Как рассказали «КП-Саратов» в ООО «КВС», ограничения связаны с работами на коммуникациях.

Водоснабжение обещают вернуть ориентировочно до 20:00.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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