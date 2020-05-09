Без воды остались четыре улицы в Заводском районе Саратова
Водоснабжение обещают вернуть к 20:00
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Сегодня, 9 мая, без воды остались жильцы улицы Пономарева, 1-го, 2-го, 3-го Кавказских тупиков в Заводском районе Саратова.
Как рассказали «КП-Саратов» в ООО «КВС», ограничения связаны с работами на коммуникациях.
Водоснабжение обещают вернуть ориентировочно до 20:00.
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ИСТОЧНИК KP.RU