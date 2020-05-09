Без воды остались четыре улицы в Заводском районе Саратова

9 Май 2020 2020-05-09T15:50:13+03:00

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Сегодня, 9 мая, без воды остались жильцы улицы Пономарева, 1-го, 2-го, 3-го Кавказских тупиков в Заводском районе Саратова.

Как рассказали «КП-Саратов» в ООО «КВС», ограничения связаны с работами на коммуникациях.

Водоснабжение обещают вернуть ориентировочно до 20:00.

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ИСТОЧНИК KP.RU