В Саратовской области в честь Дня Победы стартовали музыкальные акции и онлайн-марафоны

9 Май 2020 2020-05-09T15:08:06+03:00

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В рамках празднования Дня Победы в Саратове и районах области стартовали музыкальные акции и онлайн-марафоны.

Так, регион присоединился к Всероссийской народной музыкальной акции «Окно Победы». Под песню «День Победы» саратовцы и жители муниципальных районов области открывают окна своих квартир и домов, выходят на балконы. В Саратове ДК «Россия» совместно с Областным методическим киновидеоцентром и Советом ветеранов Ленинского района поздравили пациентов Саратовского областного клинического госпиталя для ветеранов войн.

- Давайте вместе поблагодарим тех, кто проявил отвагу и храбрость в тяжелые военные годы. Пусть в этот «праздник со слезами на глазах» из каждого окна прозвучит музыка Победы! Исполним «День Победы» вместе — всем городом и районом, — пригласила участвовать в акции местных жителей администрация Вольского района.

На Youtube-канале «Вольский район» доступны трансляции онлайн-акций, выставок, концертных программ и театрализованных постановок. Ссылка для просмотра: https://m.youtube.com/channel/UC6kO5TxqT65J8KZAIw3AZiQ

В прямом эфире на Youtube - канале «Новости Балашова» проходит онлайн - марафон «Этот день Победы». В его рамках прозвучали поздравления для ветеранов от первых лиц области и района, выступления самодеятельных коллективов, артистов, спортсменов. Праздничные видеоролики подготовили воспитанники местных детских садов, ученики школ, юнармейцы и общественники. Также будут участвовать артисты Балашовского драматического театра, районного дома культуры. Присоединиться можно, пройдя по ссылке: https://youtu.be/rpyQqaBfmAc

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ИСТОЧНИК KP.RU