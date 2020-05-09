2020-05-09T15:08:06+03:00
Общество

В Саратовской области в честь Дня Победы стартовали музыкальные акции и онлайн-марафоны

Присоединиться может каждый
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В рамках празднования Дня Победы в Саратове и районах области стартовали музыкальные акции и онлайн-марафоны.

Так, регион присоединился к Всероссийской народной музыкальной акции «Окно Победы». Под песню «День Победы» саратовцы и жители муниципальных районов области открывают окна своих квартир и домов, выходят на балконы. В Саратове ДК «Россия» совместно с Областным методическим киновидеоцентром и Советом ветеранов Ленинского района поздравили пациентов Саратовского областного клинического госпиталя для ветеранов войн.

- Давайте вместе поблагодарим тех, кто проявил отвагу и храбрость в тяжелые военные годы. Пусть в этот «праздник со слезами на глазах» из каждого окна прозвучит музыка Победы! Исполним «День Победы» вместе — всем городом и районом, — пригласила участвовать в акции местных жителей администрация Вольского района.

На Youtube-канале «Вольский район» доступны трансляции онлайн-акций, выставок, концертных программ и театрализованных постановок. Ссылка для просмотра: https://m.youtube.com/channel/UC6kO5TxqT65J8KZAIw3AZiQ

В прямом эфире на Youtube - канале «Новости Балашова» проходит онлайн - марафон «Этот день Победы». В его рамках прозвучали поздравления для ветеранов от первых лиц области и района, выступления самодеятельных коллективов, артистов, спортсменов. Праздничные видеоролики подготовили воспитанники местных детских садов, ученики школ, юнармейцы и общественники. Также будут участвовать артисты Балашовского драматического театра, районного дома культуры. Присоединиться можно, пройдя по ссылке: https://youtu.be/rpyQqaBfmAc

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Бессмертный полк»: пользователи соцсетей продолжают ставшую любимой акцию в онлайн-режиме
Без воды остались четыре улицы в Заводском районе Саратова
В Саратовской области в честь Дня Победы стартовали музыкальные акции и онлайн-марафоны
Индекс самоизоляции в Саратове 9 мая: 3 балла
Валерий Радаев возложил цветы в Парке Победы в Саратове
В Энгельсе дачник нашел в огороде гранату
Восстановленный железнодорожниками грузовик ЗИС-5В времён Великой Отечественной войны принял участие в пробеге ретроавтомобилей в Саратове
День Победы в Саратове на самоизоляции: Песни во дворах и украшенные окна
В саратовских аптеках появятся маски местных производителей
В Саратове участник патриотического автопробега влетел в дерево
Под Саратов иномарка опрокинулась в кювет, пострадал водитель
В Ершовском районе парень погиб во время поездки на багажнике ВАЗ-2105
Женщина за рулем Skoda устроила аварию в центре Саратова
В Саратове троллейбус №16 украсили ко Дню Победы
Николай Панков поздравил по телефону ветеранов с Днем Победы
День Победы в Саратове 9 мая 2020: Где лучше всего смотреть салют
В Саратове парень попал под колеса Lada Vesta
Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 9 мая: федеральный штаб подтвердил данные по региону
В Ртищеве полицейские помогли ветерану войны быстро получить гражданство РФ