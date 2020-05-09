Валерий Радаев возложил цветы в Парке Победы в Саратове

9 Май 2020 2020-05-09T14:27:21+03:00

Он побывал у мемориала «Вечный Огонь»

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 9 мая, в День Победы, губернатор Саратовской области Валерий Радаев, ветераны ВОВ Георгий Фролов, Аркадий Богатырев, председатель Саратовской областной организации ветеранов войны и труда Евгений Усков возложили цветы к мемориалу «Вечный Огонь» в Парке Победы на Соколовой горе.

Об этом «КП-Саратов» сообщили в пресс-службе губернатора Саратовской области.

Кроме того, к вечному огню возложил цветы мэр Саратова Михаил Исаев. Он почтил память погибших минутой молчания.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU