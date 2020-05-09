Валерий Радаев возложил цветы в Парке Победы в Саратове
Сегодня, 9 мая, в День Победы, губернатор Саратовской области Валерий Радаев, ветераны ВОВ Георгий Фролов, Аркадий Богатырев, председатель Саратовской областной организации ветеранов войны и труда Евгений Усков возложили цветы к мемориалу «Вечный Огонь» в Парке Победы на Соколовой горе.
Об этом «КП-Саратов» сообщили в пресс-службе губернатора Саратовской области.
Кроме того, к вечному огню возложил цветы мэр Саратова Михаил Исаев. Он почтил память погибших минутой молчания.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU