2020-05-09T14:27:21+03:00
Общество

Валерий Радаев возложил цветы в Парке Победы в Саратове

Он побывал у мемориала «Вечный Огонь»
Дарья Вострикова
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Сегодня, 9 мая, в День Победы, губернатор Саратовской области Валерий Радаев, ветераны ВОВ Георгий Фролов, Аркадий Богатырев, председатель Саратовской областной организации ветеранов войны и труда Евгений Усков возложили цветы к мемориалу «Вечный Огонь» в Парке Победы на Соколовой горе.

Об этом «КП-Саратов» сообщили в пресс-службе губернатора Саратовской области.

Кроме того, к вечному огню возложил цветы мэр Саратова Михаил Исаев. Он почтил память погибших минутой молчания.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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