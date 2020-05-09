В Энгельсе дачник нашел в огороде гранату

9 Май 2020 2020-05-09T14:09:02+03:00

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Сегодня, 9 мая, дачник в СНТ «Волжанка-1» в Энгельсе обнаружил на своем участке снаряд.

По данным портала «ЧП Саратов», предположительно это боевая граната.

Жителей соседних домов эвакуировали.

На месте работают сотрудники Облспаса, кинологи, скорая помощь, группа разминирования Росгвардии.

Обстоятельства выясняются.

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ИСТОЧНИК KP.RU