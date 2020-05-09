2020-05-09T14:09:02+03:00
Происшествия

В Энгельсе дачник нашел в огороде гранату

Соседей эвакуировали
Дарья Вострикова
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Сегодня, 9 мая, дачник в СНТ «Волжанка-1» в Энгельсе обнаружил на своем участке снаряд.

По данным портала «ЧП Саратов», предположительно это боевая граната.

Жителей соседних домов эвакуировали.

На месте работают сотрудники Облспаса, кинологи, скорая помощь, группа разминирования Росгвардии.

Обстоятельства выясняются.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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