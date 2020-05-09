В Саратове участник патриотического автопробега влетел в дерево
Авария произошла на Ново-Астраханском шоссе
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Сегодня, 9 мая, в Саратове на Ново-Астраханском шоссе у автозаправки произошло ДТП.
По данным портала «ЧП Саратов», участник патриотического пробега на ВАЗ-2105 потерял управление и влетел в дерево.
Очевидцы сообщили, что в транспорте находились четверо человек. Из них никто не пострадал.
Обстоятельства выясняются.
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ИСТОЧНИК KP.RU