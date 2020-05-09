Под Саратов иномарка опрокинулась в кювет, пострадал водитель
Пострадавший заявил, что его подрезал неизвестный автомобиль
Машина опрокинулась в кювет под Саратовом. Фото облспаса
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ДТП произошлопоздно вечером 8 мая в Саратовском районе в двух километрах от поворота на ТСН Власово на трассе Р-228 по направлению к Волгограду.
За рулем автомобиля Daewoo Nexia находился 22-летний мужчина, который не справился с управлением и слетел в кювет, где машина опрокинулась.
На место прибыли специалисты облспаса, которые госпитализировали пострадавшего. По его словам, его подрезал неизвестный автомобиль.
При этом, как сообщили сайту ЧП-Саратов очевидцы, водитель был нетрезв.
ИСТОЧНИК KP.RU