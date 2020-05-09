В Ершовском районе парень погиб во время поездки на багажнике ВАЗ-2105

9 Май 2020 2020-05-09T12:19:02+03:00

За рулем машины была молодая девушка

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Вчера, 8 мая, в 1:00 на Интернациональной улице в поселке Кушумский Ершовского района произошло смертельное ДТП.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, компания молодых людей отправилась кататься по местным дорогам. За рулем ВАЗ-2105 была 23-летняя девушка без прав, еще двое ребят решили поехать на багажнике.

Их не смутили даже введенные ограничительные меры — карантин в Ершовском районе.

В итоге 19-летняя девушка и 18-летний парень, упали с машины.

Юноша скончался, а гражданку госпитализировали.

Обстоятельства выясняются.

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ИСТОЧНИК KP.RU