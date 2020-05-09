Женщина за рулем Skoda устроила аварию в центре Саратова

9 Май 2020 2020-05-09T11:42:27+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 9 мая, в 2:45 напротив дома №85 на Рабочей улице в Саратове произошла авария.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, 27-летняя водительница Skoda она нарушила правила проезда перекрестка и влетела в Lada Priora, за рулем которой был 42-летний мужчина.

Женщину с травмами госпитализировали.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU