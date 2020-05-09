Женщина за рулем Skoda устроила аварию в центре Саратова
Водительницу госпитализировали
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Сегодня, 9 мая, в 2:45 напротив дома №85 на Рабочей улице в Саратове произошла авария.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, 27-летняя водительница Skoda она нарушила правила проезда перекрестка и влетела в Lada Priora, за рулем которой был 42-летний мужчина.
Женщину с травмами госпитализировали.
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ИСТОЧНИК KP.RU