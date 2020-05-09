В Саратове троллейбус №16 украсили ко Дню Победы

9 Май 2020 2020-05-09T11:42:46+03:00

Водитель и кондуктор обслуживают пассажиров в военной форме

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Сегодня, 9 мая, на маршруте №16 в Саратове курсирует праздничный троллейбус.

Как рассказали «КП-Саратов» в городской администрации, сотрудники МУПП «Саратовгорэлектротранс» украсили транспорт тематическими рисунками школьников, шарами и ветками сирени.

- Этой акцией мы должны напомнить молодому поколению, что наша страна имеет великую историю и она сыграла огромную роль в победе над нацизмом. В троллейбусе звучат песни военных лет, кондуктор и водитель одеты в военную форму, — рассказал заместитель директора МУПП «Саратовгорэлектротранс» Сергей Моисеев.

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Транспорт украшают уже третий год подряд, инициаторами этого стали водитель 16-го маршрута Андрей и кондуктор Елена. Население благодарно им, реагируют даже автомобилисты — сигналят, моргают фарами.

Сегодня пассажиров перевозят 65 единиц электротранспорта, в каждом составе их встречают водитель и кондуктор с пилоткой на голове. С билетами горожанам вручают георгиевские ленточки.

ИСТОЧНИК KP.RU