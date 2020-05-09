В Саратове парень попал под колеса Lada Vesta
Юноша переходил дорогу в неположенном месте
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Сегодня, 9 мая, в 3:50 напротив дома №5 на Топольчанской улице в Саратове 19-летний парень попал под колеса Lada Vesta, за рулем которой был 33-летний мужчина.
Об этом «КП-Саратов» сообщили в областном УГИБДД.
Юношу с травмами госпитализировали.
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ИСТОЧНИК KP.RU