Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 9 мая: федеральный штаб подтвердил данные по региону

9 Май 2020 2020-05-09T13:05:19+03:00

Общее число зараженных в регионе составляет 1007 человек

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Федеральный штаб подтвердил число заразившихся коронавирусом в Саратовской области на 9 мая.

Напомним, ранее «КП-Саратов» сообщала о 57 случаях за сутки, по данным оперативного штаба региона.

Общее число зараженных в регионе — 1007 человек.

В России за сутки выявлено 10 817 новых случаев коронавируса в 84 регионах, выздоровели 5308 человек. Зафиксировано 104 летальных исхода.

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ИСТОЧНИК KP.RU