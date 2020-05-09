Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 9 мая: федеральный штаб подтвердил данные по региону
Федеральный штаб подтвердил число заразившихся коронавирусом в Саратовской области на 9 мая.
Напомним, ранее «КП-Саратов» сообщала о 57 случаях за сутки, по данным оперативного штаба региона.
Общее число зараженных в регионе — 1007 человек.
В России за сутки выявлено 10 817 новых случаев коронавируса в 84 регионах, выздоровели 5308 человек. Зафиксировано 104 летальных исхода.
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ИСТОЧНИК KP.RU