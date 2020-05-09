В Ртищеве полицейские помогли ветерану войны быстро получить гражданство РФ

9 Май 2020 2020-05-09T10:42:53+03:00

Паспорт был выдан через день после подачи документов

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В Ртищеве полицейские помогли ветерану Великой Отечественной войны Валентине Пасаженниковой быстро получить российское гражданство.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, паспорт ей выдали через день после подачи документов.

Валентина Пасаженникова родилась в 1932 году в Рязанской области. Ее родственники россияне, сама она по паспорту была гражданкой Украины.

Женщина родилась, выросла и жила в Советском Союзе, а в 2017 переехала к дочери в Ртищево и находилась там по разрешению на временное проживание.

Накануне праздника Победы полковник полиции Алексей Зелепукин, полковник полиции приехал в город, чтобы лично вручить ветерану паспорт. Правоохранители поздравили Валентину Пасаженникову, пожелали ей здоровья и активного долголетия.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="320" height="180" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/778015" frameborder="0"></iframe> В Ртищеве ветерану ВОВ вручили паспорт.

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ИСТОЧНИК KP.RU