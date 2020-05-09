В Ртищеве полицейские помогли ветерану войны быстро получить гражданство РФ
В Ртищеве полицейские помогли ветерану Великой Отечественной войны Валентине Пасаженниковой быстро получить российское гражданство.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, паспорт ей выдали через день после подачи документов.
Валентина Пасаженникова родилась в 1932 году в Рязанской области. Ее родственники россияне, сама она по паспорту была гражданкой Украины.
Женщина родилась, выросла и жила в Советском Союзе, а в 2017 переехала к дочери в Ртищево и находилась там по разрешению на временное проживание.
Накануне праздника Победы полковник полиции Алексей Зелепукин, полковник полиции приехал в город, чтобы лично вручить ветерану паспорт. Правоохранители поздравили Валентину Пасаженникову, пожелали ей здоровья и активного долголетия.
В Ртищеве ветерану ВОВ вручили паспорт.
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ИСТОЧНИК KP.RU