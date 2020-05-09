2020-05-09T10:42:53+03:00
Общество

В Ртищеве полицейские помогли ветерану войны быстро получить гражданство РФ

Паспорт был выдан через день после подачи документов
Дарья Вострикова
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В Ртищеве полицейские помогли ветерану Великой Отечественной войны Валентине Пасаженниковой быстро получить российское гражданство.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, паспорт ей выдали через день после подачи документов.

Валентина Пасаженникова родилась в 1932 году в Рязанской области. Ее родственники россияне, сама она по паспорту была гражданкой Украины.

Женщина родилась, выросла и жила в Советском Союзе, а в 2017 переехала к дочери в Ртищево и находилась там по разрешению на временное проживание.

Накануне праздника Победы полковник полиции Алексей Зелепукин, полковник полиции приехал в город, чтобы лично вручить ветерану паспорт. Правоохранители поздравили Валентину Пасаженникову, пожелали ей здоровья и активного долголетия.

В Ртищеве ветерану ВОВ вручили паспорт.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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