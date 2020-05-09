Николай Панков поздравил жителей области с Днем Победы

9 Май 2020 2020-05-09T10:32:22+03:00

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Депутат Госдумы Николай Панков в своём телеграм-канале «Пара слов» поздравил жителей области с Днём Победы.

- Прошло 75 лет со дня Победы в Великой Отечественной войне. Это целая жизнь. Родились и выросли несколько поколений, во многом изменилась наша страна. Но по-прежнему в каждой семье живет память о военных годах, о том, сколько сил и жизней отдал наш многонациональный народ, чтобы отстоять право на мирную жизнь, на лучшее будущее для любимой Родины. Спасибо вам, дорогие наши ветераны и труженики тыла, за то, что в тяжелое время вы каждый день, каждый час совершали подвиг, приближая нашу Победу. Отважно шли в бой, не оставляли свой трудовой пост у станка во время бомбежек, лечили раненых и растили хлеб. Вечная память всем, кто погиб или пропал без вести. Огромной ценой вы оплатили Победу, и мы никому не позволим забыть о том, что вы сделали для нашей страны и всего мира. От всей души желаю крепкого здоровья, счастья и мирного неба над головой! С Днём Победы!, — пишет Панков.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/778005" frameborder="0"></iframe> Николай Панков поздравил жителей Саратовской области с Днем Победы.

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ИСТОЧНИК KP.RU