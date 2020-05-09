Песню «День Победы» сегодня исполнят на всех языках Поволжья

9 Май 2020 2020-05-09T09:38:25+03:00

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Сегодня, 9 мая 2020 года в Приволжском федеральном округе подходит к финалу масштабная акции «Наш День Победы». Песня «День Победы» впервые звучит на языках всех народов Поволжья и объединяет жителей регионов округа в один большой хор.

В 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов аппаратом Полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе была инициирована масштабная акция «Наш День Победы».

С 25 апреля по 8 мая песня, для которой этот год тоже юбилейный, впервые она была исполнена 45 лет назад, передавалась от региона к региону по всей территории Приволжского федерального округа. Песня стала одним из неизменных символов праздника, в ней соединились ликование Победы и боль потерь, величие подвигов наших соотечественников и личные трагедии миллионов семей, потерявших родных на полях сражений. За несколько дней своего путешествия гимн Великой Победе в исполнении музыкальных коллективов всех 14 субъектов ПФО увидели миллионы людей, ролики транслировались на всех региональных телеканалах, а также публиковались в социальных сетях по хэштегам #песнипобедыПФО и #нашденьпобеды.

Специально для этой акции песня была переведена на национальные языки.

Несомненно, достоянием песенного марафона стало участие в проекте народного артиста СССР Леонида Сметанникова. Именно в его исполнении в далеком 1975-м на советском телевидении впервые прозвучал еще не гимн поколений, а никому не известная песня. В 2020 году жители Приволжского федерального округа вновь услышали День Победы в исполнении прославленного певца.

Запись всех выступлений проходила в феврале — начале марта 2020 года, до введения режима самоизоляции и до распространения режима повышенной готовности в Российской Федерации в связи с коронавирусной инфекцией. И сегодня, в условиях ограничительных мер, такое исполнение песни «День Победы» на языках народов, проживающих на территории ПФО, звучит особенно пронзительно.

Песенный марафон «Наш День Победы» объединил жителей Приволжского федерального округа в Год памяти и славы. В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/777975" frameborder="0"></iframe> Песенный марафон ПФО « Наш День Победы».

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ИСТОЧНИК KP.RU