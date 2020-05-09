Песню «День Победы» сегодня исполнят на всех языках Поволжья
Сегодня, 9 мая 2020 года в Приволжском федеральном округе подходит к финалу масштабная акции «Наш День Победы». Песня «День Победы» впервые звучит на языках всех народов Поволжья и объединяет жителей регионов округа в один большой хор.
В 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов аппаратом Полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе была инициирована масштабная акция «Наш День Победы».
С 25 апреля по 8 мая песня, для которой этот год тоже юбилейный, впервые она была исполнена 45 лет назад, передавалась от региона к региону по всей территории Приволжского федерального округа. Песня стала одним из неизменных символов праздника, в ней соединились ликование Победы и боль потерь, величие подвигов наших соотечественников и личные трагедии миллионов семей, потерявших родных на полях сражений. За несколько дней своего путешествия гимн Великой Победе в исполнении музыкальных коллективов всех 14 субъектов ПФО увидели миллионы людей, ролики транслировались на всех региональных телеканалах, а также публиковались в социальных сетях по хэштегам #песнипобедыПФО и #нашденьпобеды.
Специально для этой акции песня была переведена на национальные языки.
Несомненно, достоянием песенного марафона стало участие в проекте народного артиста СССР Леонида Сметанникова. Именно в его исполнении в далеком 1975-м на советском телевидении впервые прозвучал еще не гимн поколений, а никому не известная песня. В 2020 году жители Приволжского федерального округа вновь услышали День Победы в исполнении прославленного певца.
Запись всех выступлений проходила в феврале — начале марта 2020 года, до введения режима самоизоляции и до распространения режима повышенной готовности в Российской Федерации в связи с коронавирусной инфекцией. И сегодня, в условиях ограничительных мер, такое исполнение песни «День Победы» на языках народов, проживающих на территории ПФО, звучит особенно пронзительно.
Песенный марафон «Наш День Победы» объединил жителей Приволжского федерального округа в Год памяти и славы. В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Песенный марафон ПФО « Наш День Победы».
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU