2020-05-09T08:57:05+03:00
Общество

Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 9 мая 2020 года: еще 57 случаев

В регионе зафиксировано 1007 случаев новой инфекции
Дарья Вострикова
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В Саратовской области зафиксировано более 1 тыс. случаев коронавирусаВ Саратовской области зафиксировано более 1 тыс. случаев коронавирусаФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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На 9:00 9 мая в Саратовской области зарегистрировано еще 57 случаев коронавируса, всего в регионе их зафиксировано 1007.

По данным оперативного штаба, с начала эпидемии выздоровело 233 человека, за сутки 37.

География распространения такова: 10 человек в Саратове, шесть в Краснокутском районе, пять в Энгельсском районе, по четыре в Ершовском и Хвалынском, по три в Марксовском, Аткарском, Питерском, Ровенском, по два в Озинском и Пугачевском районах. По одному в Балаковском, Советском, Петровском, Красноармейском, Перелюбском, Романовском, Новобурасском, Базарнно-Карабулакском, Вольском, Аркадакском, Екатериновском, Воскресенском районах области.

Среди них 29 человек с внебольничной пневмонией, 15 контактных, 13 прибывших из Москвы с признаками ОРВИ.

Возраст заболевших: трем не исполнилось и 14 лет, двум от 20 до 29 лет, пятерым от 30 до 39 лет, 17 в возрасте от 40 до 49 лет, 15 в возрасте от 50 до 59 лет, 14 старше 60 лет, один в возрастной группе от 15 до 17 лет.

Все пациенты находятся под наблюдением врачей, определен круг их контактных лиц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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