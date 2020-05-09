В столкновении ВАЗ-2110 и Kia Rio в Саратове пострадали четыре человека
В поселке Солнечный Саратова, на перекрестке улиц Тархова и Уфимцева произошло ДТП.
Как сообщает портал «ЧП Саратов», по предварительным данным водитель иномарки разворачивался и в этот момент в него влетел ВАЗ, который ехал по главной полосе.
В результате аварии пострадали четверо человек — двум гражданам из салона ВАЗ-2110 и одному из Kia оказали помощь на месте, еще одного госпитализировала бригада ЦМК.
На месте работали сотрудники ДПС, скорая помощь. Обстоятельства выясняются.
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ИСТОЧНИК KP.RU