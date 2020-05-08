Жителям Саратовской области будут раздавать бесплатные маски
Прокуратура Саратовской области направила в правительство региона предложение об обеспечении защитными масками жителей.
Напомним, ранее речь об этом шла на заседании оперативного штаба.
Предложение прокуратуры было рассмотрено. Министерству труда и социальной защиты поручено до 12 мая разработать и представить перечень категорий граждан, которым полагаются бесплатные маски.
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ИСТОЧНИК KP.RU