2020-05-08T21:24:18+03:00
Общество

Жителям Саратовской области будут раздавать бесплатные маски

Но кому именно — станет известно после праздников
Екатерина Семенова
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Прокуратура Саратовской области направила в правительство региона предложение об обеспечении защитными масками жителей.

Напомним, ранее речь об этом шла на заседании оперативного штаба.

Предложение прокуратуры было рассмотрено. Министерству труда и социальной защиты поручено до 12 мая разработать и представить перечень категорий граждан, которым полагаются бесплатные маски.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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