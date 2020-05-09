2020-05-09T09:23:05+03:00
Общество

Парад Победы 9 мая 2020 года в Саратове: Стратегические бомбардировщики из Энгельса отправились на воздушный парад

Самолеты прибудут в Москву [видео]
Дарья Вострикова
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Самолеты пролетели над Энгельсом и СаратовомСамолеты пролетели над Энгельсом и Саратовом
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Сегодня, 9 мая, над Саратовом и Энгельсом прошли стратегические бомбардировщики.

Они направились с Энгельсской авиабазы на парад Победы в Москву, однако местные жители увидели самолеты первыми.

Cамолеты над Энгельсом пролетели с имитацией дозаправки в воздухе.

Как сообщает корреспондент «КП-Саратов», три Ту-95 уже вылетели из Энгельса.

Ранее в секретариате вице-губернатора — председателя правительства Саратовской области Александра Стрелюхина сообщали, что эти самолеты клином пройдут над Саратовом на высоте 300 метров. А также Ту-160, который вместе с Ил-78 проведет имитацию дозаправки в воздухе.

Свой полет летчики посвятили 75-летию Победы в ВОВ. Перед этим все прошли инструктаж.

Некоторые из пилотов уже участвовали в парадах.

Бомбардировщики пролетели над Саратовом в День Победы.

Бомбардировщики пролетели над Энгельсом в День Победы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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