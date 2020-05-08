В Заводском районе ребенок и его старший брат отравились угарным газом

8 Май 2020 2020-05-08T20:14:47+03:00

На месте работали экстренные службы. Фото из соцсетей

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В Заводском районе Саратова сегодня вечером, 8 мая, два человека отравились, предположительно, угарным газом.

- В доме №73 по улице Миллеровская. Десятилетнего ребенка и его 19-летнего брата «скорая» госпитализировала, — сообщил «КП-Саратов» начальник областной службы спасения Юрий Юрин.

Ребенка и юношу госпитализировали. Фото облспаса

На месте также работал горспас.

Советник министра здравоохранения Саратовской области Александр Колоколов уточнил, что оба пострадавших госпитализированы в не тяжелом состоянии.

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ИСТОЧНИК KP.RU