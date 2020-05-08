В Заводском районе ребенок и его старший брат отравились угарным газом
В Заводском районе Саратова сегодня вечером, 8 мая, два человека отравились, предположительно, угарным газом.
- В доме №73 по улице Миллеровская. Десятилетнего ребенка и его 19-летнего брата «скорая» госпитализировала, — сообщил «КП-Саратов» начальник областной службы спасения Юрий Юрин.
Ребенка и юношу госпитализировали. Фото облспаса
На месте также работал горспас.
Советник министра здравоохранения Саратовской области Александр Колоколов уточнил, что оба пострадавших госпитализированы в не тяжелом состоянии.
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ИСТОЧНИК KP.RU