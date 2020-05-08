Глава саратовского Роспотребнадзора о масочном режиме и дистанции: Нам с этим жить еще долго

8 Май 2020 2020-05-08T18:31:57+03:00

В масках придется ходить даже после окончания режима самоизоляции Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ограничительные мероприятия сохранятся и после выхода из самоизоляции

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На заседании оперативного штаба в правительстве Саратовской области, который прошел сегодня, 8 мая, глава Роспотребнадзора региона Ольга Кожанова заявила, что соблюдение санитарно-гигиенических требований очень важно и после снятия ограничительных мер.

К числу главных она отнесла ношение масок в общественных местах, соблюдение дистанции, а также регулярную дезинфекцию.

Все эти мероприятия по ее словам, должны сохраниться еще долгое время после выхода из режима самоизоляции.

- Нам с этим надо жить еще долго, — подчеркнула она.

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ИСТОЧНИК KP.RU