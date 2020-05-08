Глава саратовского Роспотребнадзора о масочном режиме и дистанции: Нам с этим жить еще долго
На заседании оперативного штаба в правительстве Саратовской области, который прошел сегодня, 8 мая, глава Роспотребнадзора региона Ольга Кожанова заявила, что соблюдение санитарно-гигиенических требований очень важно и после снятия ограничительных мер.
К числу главных она отнесла ношение масок в общественных местах, соблюдение дистанции, а также регулярную дезинфекцию.
Все эти мероприятия по ее словам, должны сохраниться еще долгое время после выхода из режима самоизоляции.
- Нам с этим надо жить еще долго, — подчеркнула она.
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ИСТОЧНИК KP.RU