Уволен глава Центра занятости населения в Саратове
Главу Центра занятости населения Ленинского и Кировского районов Саратова Сергея Наумова уволили.
Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе министерства труда Саратовской области, саратовцы жаловались на работу именно этого отдела, после чего была проведена проверка с участием исполняющей обязанности министра труда Натальи Жуковской. После этого Сергея Наумова освободили от должности.
Разработан алгоритм по выходу из сложившейся ситуации с коллективом учреждения.
Отметим, что сотрудники службы занятости региона работают в напряженном режиме, в кратчайшие сроки им приходится обрабатывать много обращений.
По всем возникающим вопросам жители области могут сообщать на «горячую линию» министерства по номеру: 39-00-31
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU