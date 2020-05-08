2020-05-08T18:20:41+03:00
Общество

Уволен глава Центра занятости населения в Саратове

От должности освободили Сергея Наумова
Дарья Вострикова
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Главу Центра занятости населения Ленинского и Кировского районов Саратова Сергея Наумова уволили.

Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе министерства труда Саратовской области, саратовцы жаловались на работу именно этого отдела, после чего была проведена проверка с участием исполняющей обязанности министра труда Натальи Жуковской. После этого Сергея Наумова освободили от должности.

Разработан алгоритм по выходу из сложившейся ситуации с коллективом учреждения.

Отметим, что сотрудники службы занятости региона работают в напряженном режиме, в кратчайшие сроки им приходится обрабатывать много обращений.

По всем возникающим вопросам жители области могут сообщать на «горячую линию» министерства по номеру: 39-00-31

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ИСТОЧНИК KP.RU

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