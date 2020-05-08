С 12 мая начинается прием заявлений на выплаты малоимущим семьям с детьми

8 Май 2020 2020-05-08T18:18:33+03:00

Средства они получат за период с начала года

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С 12 мая начнется прием заявлений на выплаты малоимущим семьям.

Об этом сегодня, 8 мая, на заседании оперативного штаба сообщил зампред правительства Сергей Наумов.

Он напомним, что это касается семей с детьми, у которых доход ниже прожиточного минимума. Им положено по 4 854 рубля на ребенка. Таких получателей в области 96 066 человек.

Прием заявлений начнется со вторника. Выплаты будут производиться с июня, но за период с начала года. Первый транш из федерального бюджета в сумме 2,5 млрд рублей уже поступил.

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Заявления от малоимущих семей начнут принимать с 12 мая

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ИСТОЧНИК KP.RU