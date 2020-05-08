С 12 мая начинается прием заявлений на выплаты малоимущим семьям с детьми
С 12 мая начнется прием заявлений на выплаты малоимущим семьям.
Об этом сегодня, 8 мая, на заседании оперативного штаба сообщил зампред правительства Сергей Наумов.
Он напомним, что это касается семей с детьми, у которых доход ниже прожиточного минимума. Им положено по 4 854 рубля на ребенка. Таких получателей в области 96 066 человек.
Прием заявлений начнется со вторника. Выплаты будут производиться с июня, но за период с начала года. Первый транш из федерального бюджета в сумме 2,5 млрд рублей уже поступил.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Выплаты гражданам в период коронавируса в Саратове: кому и сколько положено
Заявления от малоимущих семей начнут принимать с 12 мая
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU