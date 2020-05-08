Сотовые операторы начнут массовые рассылки саратовцам с предупреждениями о мошенниках

8 Май 2020 2020-05-08T18:58:15+03:00

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В Саратовской области за время ограничительных мер активизировались мошенники.

Как заявил председатель правительства Саратовской области на заседании оперативного штаба, в геометрической прогрессии растет количество преступлений на бытовой почве и кибермошенничества.

- Попадаются наши граждане, особенно пожилого возраста, — отметил он.

В связи с этим сегодня должна быть достигнута договоренность с тремя ведущими сотовыми операторами, которые охватывают около 80% абонентов региона. По словам Стрелюхина, они должны организовать массовую рассылку СМС с предупреждениями об опасности мошенников.

Кроме того, на заседании штаба представитель полиции доложил, что весь личный состав переведен в режим повышенной готовности и завтра будет обеспечивать безопасность.

- Главное, не допустить в период праздничных дней каких-то экстраординарных проблем. Очень дружески относитесь к населению. Безусловно, вы всегда так и делаете. Хотелось бы, чтобы завтрашний день прошел без эксцессов, — заявил Александр Стрелюхин.

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ИСТОЧНИК KP.RU