Сотовые операторы начнут массовые рассылки саратовцам с предупреждениями о мошенниках
В Саратовской области за время ограничительных мер активизировались мошенники.
Как заявил председатель правительства Саратовской области на заседании оперативного штаба, в геометрической прогрессии растет количество преступлений на бытовой почве и кибермошенничества.
- Попадаются наши граждане, особенно пожилого возраста, — отметил он.
В связи с этим сегодня должна быть достигнута договоренность с тремя ведущими сотовыми операторами, которые охватывают около 80% абонентов региона. По словам Стрелюхина, они должны организовать массовую рассылку СМС с предупреждениями об опасности мошенников.
Кроме того, на заседании штаба представитель полиции доложил, что весь личный состав переведен в режим повышенной готовности и завтра будет обеспечивать безопасность.
- Главное, не допустить в период праздничных дней каких-то экстраординарных проблем. Очень дружески относитесь к населению. Безусловно, вы всегда так и делаете. Хотелось бы, чтобы завтрашний день прошел без эксцессов, — заявил Александр Стрелюхин.
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ИСТОЧНИК KP.RU