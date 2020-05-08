Режим самоизоляции в Саратове: ужесточат или ослабят — стали известны критерии оценки

8 Май 2020 2020-05-08T18:39:47+03:00

На заседании оперштаба пояснили, что критерии будут действовать на всех этапах изменения режима ограничений

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На заседании оперативного штаба 8 мая председатель правительства Саратовской области Александр Стрелюхин пояснил критерии и условия, при которых будут ослабляться ограничения из-за коронавируса в регионе.

- Первое — это не менее 85 тестов на 100 тыс. населения. Мы близки к этому показателю и тут задача Минздраву: надо как минимум выйти на 2,4-2,5 тыс. тестов в сутки.

Второе — уровень заболеваемости одного дня, отнесенный к ретроспективе недельной давности.

Третий — показатель, связанный со свободными койками. Не менее 50% их должно быть. У нас есть столько сегодня, даже больше. С учетом того, что люди выписываются. Завтра или послезавтра еще введем 300 коек в клинике имени Разумовского (СГМУ — прим. ред).

Ко второму этапу смягчения ограничений также будут эти же три критерия, но более ужесточенные. Вот если будем их достигать, то войдем во второй этап, — пояснил Стрелюхин.

ИСТОЧНИК KP.RU