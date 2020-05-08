Роспотребнадзор: В ближайшее время можем обсудить снятие карантина с Балтайского района

8 Май 2020 2020-05-08T18:38:09+03:00

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В 19 районах Саратовской области показатель заболеваемости превышает среднеобластной.

Ершовский, Краснокутский и Балтайский район остаются на карантине. При этом в Балтайском районе нет регистрации новых заражений уже двое суток и нет распространения бытовых очагов. Об этом на заседании оперштаба 8 мая заявила Руководитель Роспотребнадзора по Саратовской области Ольга Кожанова.

- Посмотрим за распространением и будем решать вопрос о снятии или продлении карантина в Балтае, — сказала Кожанова.

Ершовский район пока еще дает прирост заразившихся. Там тоже проводятся масштабные дезинфекционные мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU