Роспотребнадзор: В ближайшее время можем обсудить снятие карантина с Балтайского района
В 19 районах Саратовской области показатель заболеваемости превышает среднеобластной.
Ершовский, Краснокутский и Балтайский район остаются на карантине. При этом в Балтайском районе нет регистрации новых заражений уже двое суток и нет распространения бытовых очагов. Об этом на заседании оперштаба 8 мая заявила Руководитель Роспотребнадзора по Саратовской области Ольга Кожанова.
- Посмотрим за распространением и будем решать вопрос о снятии или продлении карантина в Балтае, — сказала Кожанова.
Ершовский район пока еще дает прирост заразившихся. Там тоже проводятся масштабные дезинфекционные мероприятия.
ИСТОЧНИК KP.RU