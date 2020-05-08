Отмена ограничительных мер из-за коронавируса в Саратове: Первые решения озвучат 10 мая
Заседание оперативного штаба по коронавирусу 8 мая председатель правительства Саратовской области Александр Стрелюхин начал с поздравлений.
- Завтра День Победы. Еще раз хочу поздравить всех ветеранов, участников, тружеников тыла, блокадников, детей войны. Хочу пожелать здоровья, здоровья и еще раз здоровья, — сказал Стрелюхин.
- Мы с зампредом Вадимом Ойкиным, экономическим блоком правительства, ТПП, со всеми участниками штаба работаем над мерами по выходу из кризисной ситуации, которая связана с коронавирусом.
Есть все наработки, мы их сегодня бурно обсуждали. Берем завтрашний еще день и 10 числа на штабе мы доведем до населения через СМИ те решения, которые будут сгенерированы, — заявил Александр Стрелюхин, говоря о продлении или сокращении ограничительных мер.
- В первую очередь думаем о здоровье людей, но и об экономике не забываем, — уточнил председатель правительства области.
ИСТОЧНИК KP.RU