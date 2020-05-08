2020-05-08T18:33:39+03:00
Общество

Отмена ограничительных мер из-за коронавируса в Саратове: Первые решения озвучат 10 мая

Выработка мер по безопасности людей и спасению экономики еще продолжается
Екатерина Семенова
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На заседании оперативного штаба 10 мая озвучат первые решения по изменению режима ограничения и самоизоляцииНа заседании оперативного штаба 10 мая озвучат первые решения по изменению режима ограничения и самоизоляции
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Заседание оперативного штаба по коронавирусу 8 мая председатель правительства Саратовской области Александр Стрелюхин начал с поздравлений.

- Завтра День Победы. Еще раз хочу поздравить всех ветеранов, участников, тружеников тыла, блокадников, детей войны. Хочу пожелать здоровья, здоровья и еще раз здоровья, — сказал Стрелюхин.

- Мы с зампредом Вадимом Ойкиным, экономическим блоком правительства, ТПП, со всеми участниками штаба работаем над мерами по выходу из кризисной ситуации, которая связана с коронавирусом.

Есть все наработки, мы их сегодня бурно обсуждали. Берем завтрашний еще день и 10 числа на штабе мы доведем до населения через СМИ те решения, которые будут сгенерированы, — заявил Александр Стрелюхин, говоря о продлении или сокращении ограничительных мер.

- В первую очередь думаем о здоровье людей, но и об экономике не забываем, — уточнил председатель правительства области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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