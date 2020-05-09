Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 9 мая 2020 года: почти 1000 случаев
В Саратовской области общее число зараженных коронавирусом на утро 8 мая составило 950 человек.
По данным оперативного штаба, прирост за сутки составил 74.
Среди заболевших 22 саратовца, девять жителей Ершовского района, шестеро из Балаковского, по пять в Аткарском и Татищевском, четыре в Пугачевском, по три в Ртищевском, Новоузенском, Новобурасском, Саратовском, по два в Советском, Петровском, Озинском, Турковском, по одному в Вольском, Краснокутском, Лысогорском районах.
Десятерым зараженным не исполнилось и 14 лет, семерым — от 15 до 29 лет, девятерым — от 30 до 39 лет, 17 пациентов в возрасте от 40 до 49 лет, 11 гражданам от 50 до 59 лет, 20 человек старше 60 лет.
С начала эпидемии выздоровели 196 жителей региона, за сутки — 39.
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ИСТОЧНИК KP.RU