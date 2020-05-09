2020-05-08T18:32:11+03:00
Общество

Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 9 мая 2020 года: почти 1000 случаев

За сутки диагноз подтвердился у 74 человек
Дарья Вострикова
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

В Саратовской области общее число зараженных коронавирусом на утро 8 мая составило 950 человек.

По данным оперативного штаба, прирост за сутки составил 74.

Среди заболевших 22 саратовца, девять жителей Ершовского района, шестеро из Балаковского, по пять в Аткарском и Татищевском, четыре в Пугачевском, по три в Ртищевском, Новоузенском, Новобурасском, Саратовском, по два в Советском, Петровском, Озинском, Турковском, по одному в Вольском, Краснокутском, Лысогорском районах.

Десятерым зараженным не исполнилось и 14 лет, семерым — от 15 до 29 лет, девятерым — от 30 до 39 лет, 17 пациентов в возрасте от 40 до 49 лет, 11 гражданам от 50 до 59 лет, 20 человек старше 60 лет.

С начала эпидемии выздоровели 196 жителей региона, за сутки — 39.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 9 мая 2020 года: почти 1000 случаев
Салют в Саратове на День Победы перенесен на Соколовую гору
Жителям Саратовской области будут раздавать бесплатные маски
В Заводском районе ребенок и его старший брат отравились угарным газом
Глава саратовского Роспотребнадзора о масочном режиме и дистанции: Нам с этим жить еще долго
Уволен глава Отдела Центра занятости населения в Саратове
С 12 мая начинается прием заявлений на выплаты малоимущим семьям с детьми
Сотовые операторы начнут массовые рассылки саратовцам с предупреждениями о мошенниках
Режим самоизоляции в Саратове: ужесточат или ослабят — стали известны критерии оценки
Роспотребнадзор: В ближайшее время можем обсудить снятие карантина с Балтайского района
Салют на День Победы в Саратове: Стрелюхин предложил перенести его с центральной площади в парк Победы
Отмена ограничительных мер из-за коронавируса в Саратове: Первые решения озвучат 10 мая