Погода на День Победы 2020 в Саратове: будет пасмурно и дождливо
Завтра, в субботу 9 мая, в День Победы, в Саратовской области ожидается ненастная погода.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, метеорологи областного Гидрометцентра прогнозируют сильный дождь. Местами возможна гроза.
Утром ожидается туман с видимостью 500-1000 метров. Ветер будет дуть с запада и юго-запада со скоростью 5-10 метров в секунду. А при порывах — до 18 метров в секунду.
Столбик термометра в районах области покажет от +15 до +25 градусов. На востоке — до +25 градусов.
В Саратове также пройдет дождь. В течении дня будет пасмурно. Воздух прогреется до 18 градусов.
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ИСТОЧНИК KP.RU