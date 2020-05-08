Погода на День Победы 2020 в Саратове: будет пасмурно и дождливо

8 Май 2020 2020-05-08T16:29:27+03:00

В День Победы будет идти дождь Фото: Екатерина Семенова

Рассказываем, какая погода будет в Саратове 9 мая 2020 года на День Победы

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Завтра, в субботу 9 мая, в День Победы, в Саратовской области ожидается ненастная погода.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, метеорологи областного Гидрометцентра прогнозируют сильный дождь. Местами возможна гроза.

Утром ожидается туман с видимостью 500-1000 метров. Ветер будет дуть с запада и юго-запада со скоростью 5-10 метров в секунду. А при порывах — до 18 метров в секунду.

Столбик термометра в районах области покажет от +15 до +25 градусов. На востоке — до +25 градусов.

В Саратове также пройдет дождь. В течении дня будет пасмурно. Воздух прогреется до 18 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU