Реконструкция проспекта Кирова признана одной из лучших практик благоустройства в России
Реконструкция проспекта Кирова в Саратове признана одной из лучших практик благоустройства в России по версии Минстроя.
Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, по итогам прошлого года подавались две заявки — с этой улицей и садом Радищева.
По итогам 2017 и 2018 годов, в федеральный реестр лучших практик,
были включены благоустроенные участки пешеходной зоны по улице Рахова.
Не прошло и полугода с момента завершения работ, а на проспекте подрядчик ООО «СК «Система» уже заменял треснувшую и шатающуюся плитку, в мае и ноябре.
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ИСТОЧНИК KP.RU